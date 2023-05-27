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Артета — о сезоне «Арсенала»: мы нашли нашу ДНК и поняли, кто мы есть

Артета — о сезоне «Арсенала»: мы нашли нашу ДНК и поняли, кто мы есть
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об итогах сезона для его команды, отметив, что все в клубе стали ещё более тесно связаны друг с другом, а игроки нашли ДНК «канониров».

«Как бы я описал этот сезон одним словом? Связь. Я думаю, что команда объединилась, мне кажется, что клуб объединился. Все в клубе действительно стали тесно связаны друг с другом. Болельщики связаны с командой, клубом, владельцами и всем остальным миром. Я думаю, что мы снова нашли нашу ДНК. Поняли, кто мы есть, как мы должны действовать и двигаться вперёд», — сказал Артета в интервью пресс-службе «Арсенала».

После 37 сыгранных матчей «Арсенал» гарантировал себе второе место в АПЛ с 81 набранным очком.

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