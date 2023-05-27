Капитана молодёжной сборной Нигерии обвинили в выдумке собственного клуба

Капитан молодёжной сборной Нигерии Даниэль Бамейи играет за несуществующий клуб. Об этом сообщает Own Goal Nigeria.

17-летний защитник, который уже вызывался во взрослую сборную Нигерии, якобы выступает за футбольный клуб «Юм Юм», однако исследование нигерийское прессы показало, что фактически этого клуба не существует, а данных о нём нет ни на одном из специализированных сайтов.

Присутствие Бамейи в сборной может свидетельствовать о работе агента защитника, который имеет связи с местной футбольной федерацией. По последней информации, капитан нигерийцев на самом деле играет в чемпионате округа.

Сборная Нигерии одержала две победы на молодёжном чемпионате мира 2023 года в Аргентине в двух матчах. Нигерийцы обыграли Италию (2:0) и Доминиканскую Республику (2:1), досрочно гарантировав себе выход в 1/8 финала.