Капитан молодёжной сборной Нигерии Даниэль Бамейи играет за несуществующий клуб. Об этом сообщает Own Goal Nigeria.
17-летний защитник, который уже вызывался во взрослую сборную Нигерии, якобы выступает за футбольный клуб «Юм Юм», однако исследование нигерийское прессы показало, что фактически этого клуба не существует, а данных о нём нет ни на одном из специализированных сайтов.
Присутствие Бамейи в сборной может свидетельствовать о работе агента защитника, который имеет связи с местной футбольной федерацией. По последней информации, капитан нигерийцев на самом деле играет в чемпионате округа.
Сборная Нигерии одержала две победы на молодёжном чемпионате мира 2023 года в Аргентине в двух матчах. Нигерийцы обыграли Италию (2:0) и Доминиканскую Республику (2:1), досрочно гарантировав себе выход в 1/8 финала.
- 27 мая 2023
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