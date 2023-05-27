«Фламенго» сыграет в форме со словами поддержки Винисиуса вместо лого титульного спонсора

Бразильский «Фламенго» на своём официальном сайте объявил, что в ближайшем матче в чемпионате Бразилии сыграет в специальной форме в поддержку нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
Фото: ФК «Фламенго»
Вместо логотипа титульного спонсора клуба по центу футболки располагается надпись: «Мы все с Винисиусом». Акция направлена на борьбу с расизмом, которому подвергся нападающий «Реала». Также клуб планирует проведение ещё ряда акций на матче с «Крузейро» в поддержку Винисиуса. Футболки с надписью в поддержку футболиста изначально нельзя будет приобрести.
Напомним, Винисиус стал жертвой расистских оскорблений во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1). Бразильского форварда поддержали многие звёзды футбола.
Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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