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«Фламенго» сыграет в форме со словами поддержки Винисиуса вместо лого титульного спонсора

«Фламенго» сыграет в форме со словами поддержки Винисиуса вместо лого титульного спонсора
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Бразильский «Фламенго» на своём официальном сайте объявил, что в ближайшем матче в чемпионате Бразилии сыграет в специальной форме в поддержку нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Фото: ФК «Фламенго»

Вместо логотипа титульного спонсора клуба по центу футболки располагается надпись: «Мы все с Винисиусом». Акция направлена на борьбу с расизмом, которому подвергся нападающий «Реала». Также клуб планирует проведение ещё ряда акций на матче с «Крузейро» в поддержку Винисиуса. Футболки с надписью в поддержку футболиста изначально нельзя будет приобрести.

Напомним, Винисиус стал жертвой расистских оскорблений во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1). Бразильского форварда поддержали многие звёзды футбола.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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