17-летний Педро может перейти «Арсенал». У «Зенита» приоритетное право его покупки
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Вингер «Коринтианс» Педро Энрике по окончании текущего сезона станет футболистом лондонского «Арсенала». Об этом сообщает «твиттер» EMAD с ссылкой на подкаст Craque Neto 10.
17-летний футболист считается самым перспективным футболистом «Коринтианс».
Напомним, право на приоритетную покупку Педро принадлежит санкт-петербургскому «Зениту», который получил его в результате сделки по переходу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс». Ранее сообщалось, что бразильский клуб попытается удержать Педро в своём составе, значительно повысив сумму отступных за молодого таланта.
В семи матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне Педро отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с «Коринтианс» рассчитан до марта 2026 года.
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