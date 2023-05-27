«Арсенал» намерен приобрести полузащитника «Фейеноорда» Кёкчю, если Джака покинет клуб

Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кёкчю может перейти в «Арсенал», если лондонский клуб покинет Гранит Джака, сообщает The Sun.

По информации источника, Джака с большой долей вероятности покинет «Арсенал» ближайшим летом, и руководство английского клуба считает, что лучшей заменой швейцарскому футболисту может стать турецкий полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кёкчю.

Действующий контракт 30-летнего Джаки с лондонским клубом истекает летом 2024 года, и ранее появлялась информация, согласно которой «Арсенал» готов продать футболиста уже ближайшим летом, чтобы не отпускать его бесплатно через год.

Контракт 22-летнего Кёкчю с нидерландским клубом действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Кёкчю провёл 31 матч в Эредивизии, забил в них восемь мячей и стал автором двух результативных передач. Также игрок забил три гола и отдал две голевые передачи в 10 матчах Лиги Европы.