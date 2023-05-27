Блогершу судят за преследование футболистов «Челси»

Британская модель и блогерша Орла Мелисса Слоан признала вину в преследовании футболистов «Челси» Мэйсона Маунта, Бенджамина Чилуэлла, а также Билли Гилмора, перешедшего в «Брайтон». Об этом сообщил Sky Sports.

Суду стало известно, что она переспала с Маунтом после того, как они встретились на вечеринке в доме Чилуэлла в ноябре 2020 года. Они поддерживали связь около шести месяцев, прежде чем Маунт решил, что отношения не будут развиваться. Когда он сообщил об этом девушке, то подвергся преследованию сообщениями. Для связи с Маунтом было использовано больше 20 номеров телефона. Другие сообщения были нацелены на футболистов, друзей и членов семьи. Больше остальных досталось Гилмору и Чилуэллу.

Суд примет решение 20 июня.

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