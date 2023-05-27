Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Блогершу судят за преследование футболистов «Челси»

Блогершу судят за преследование футболистов «Челси»
Орла Мелисса Слоан
Аудио-версия:
Комментарии

Британская модель и блогерша Орла Мелисса Слоан признала вину в преследовании футболистов «Челси» Мэйсона Маунта, Бенджамина Чилуэлла, а также Билли Гилмора, перешедшего в «Брайтон». Об этом сообщил Sky Sports.

Суду стало известно, что она переспала с Маунтом после того, как они встретились на вечеринке в доме Чилуэлла в ноябре 2020 года. Они поддерживали связь около шести месяцев, прежде чем Маунт решил, что отношения не будут развиваться. Когда он сообщил об этом девушке, то подвергся преследованию сообщениями. Для связи с Маунтом было использовано больше 20 номеров телефона. Другие сообщения были нацелены на футболистов, друзей и членов семьи. Больше остальных досталось Гилмору и Чилуэллу.

Суд примет решение 20 июня.

Материалы по теме
За «жест Соболева» звёзд футбола не наказывают. Роналду прощали несколько раз
За «жест Соболева» звёзд футбола не наказывают. Роналду прощали несколько раз

Видео: Выходки пьяного Кайла Уолкера в баре

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023