Форвард молодёжной сборной Колумбии Анхель заявил, что мечтает играть в «Арсенале»

Нападающий молодёжной сборной Колумбии Томас Анхель, на клубном уровне выступающий за «Атлетико Насьональ», признался, что мечтает играть в АПЛ за лондонский «Арсенал».

«Моя мечта понятна, это игра в Премьер-Лиге, я хочу туда попасть. Мне нравится «Арсенал», моя мечта — играть там. Мне нравится «Ривер Плейт», здесь так любят футбол… Я никогда раньше не ощущал подобного, Аргентина — это футбольная страна, которая очень любит этот вид спорта. Сыграю ли я за «Ривер», покажет время, но мне нравится этот клуб, я люблю его», — приводит слова Анхеля TyC Sports.

20-летний форвард сыграл 15 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. На молодёжном чемпионате мира 2023 года в Аргентине Анхель отметился голом в игре с Японией (2:1).