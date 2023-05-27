Форвард молодёжной сборной Колумбии Анхель заявил, что мечтает играть в «Арсенале»

Нападающий молодёжной сборной Колумбии Томас Анхель, на клубном уровне выступающий за «Атлетико Насьональ», признался, что мечтает играть в АПЛ за лондонский «Арсенал».
«Моя мечта понятна, это игра в Премьер-Лиге, я хочу туда попасть. Мне нравится «Арсенал», моя мечта — играть там. Мне нравится «Ривер Плейт», здесь так любят футбол… Я никогда раньше не ощущал подобного, Аргентина — это футбольная страна, которая очень любит этот вид спорта. Сыграю ли я за «Ривер», покажет время, но мне нравится этот клуб, я люблю его», — приводит слова Анхеля TyC Sports.
20-летний форвард сыграл 15 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. На молодёжном чемпионате мира 2023 года в Аргентине Анхель отметился голом в игре с Японией (2:1).
- 27 мая 2023
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:21
-
10:17
-
10:14
-
10:03
-
09:58
-
09:47
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:15
-
09:09
-
08:47
-
08:30
-
07:54
-
07:28
-
07:05
-
06:57
-
06:30
-
06:14
-
06:10
-
06:04
-
05:27
-
05:00
-
04:38
-
04:26
-
04:18
-
04:07
-
03:53
-
03:50