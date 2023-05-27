Кан може быть уволен из «Баварии» из-за отсутствия трофеев

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан может покинуть свой пост по окончании текущего сезона из-за отсутствия трофеев. Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

По информации журналиста, будущее 53-летнего специалиста остаётся под вопросом. Кан находится под серьёзным давлением из-за возможного завершения сезона без трофеев впервые за долгое время.

В текущем сезоне Бундеслиги «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на два очка за тур до конца чемпионата. Мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Манчестер Сити» с общим счётом 1:4 по сумме двух матчей. В Кубке Германии «Бавария» также завершила выступления в четвертьфинале, проиграв «Фрайбургу» (1:2).

Напомним, по ходу сезона «Бавария» поменяла главного тренера: Томас Тухель сменил Юлиана Нагельсмана. По словам Кана, перестановка произошла из-за риска остаться без трофеев.