«Химки» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
Поделиться
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Урал» дома обыграл «Химки» со счётом 2:1. В составе хозяев отличились Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович. За «Химки» забил Илья Кухарчук.
«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 28 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).
Комментарии
- 27 мая 2023
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:36
-
11:32
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:21
-
10:17
-
10:14
-
10:03
-
09:58
-
09:47
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:15
-
09:09
-
08:47
-
08:30
Партнерский контент