«Будем громче, чем когда-либо!» «Боруссия» обратилась к фанатам перед последним матчем

Дортмундская «Боруссия» обратилась к болельщикам клуба с призывом максимально поддержать свою команду в день последнего матча текущего сезона в Бундеслиге.

«Бегут мурашки. Это заметно в каждом уголке города. Фанаты повсюду, логотипы «Боруссии» повсюду. Это может быть исторический день. Давайте будем громче, чем когда-либо!» — гласит заявление «Боруссии», опубликованное в официальном «твиттере» клуба.

Сегодня, 27 мая, пройдут матчи 34-го, заключительного тура Бундеслиги. «Боруссия» может стать чемпионом Германии, если обыграет в домашнем матче «Майнц». Дортмундцы занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 70 набранными очками. У идущей второй «Баварии» 68 очков, ей предстоит сыграт в гостях с «Кёльном». Все встречи последнего тура начнутся одновременно, в 16:30 мск.

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