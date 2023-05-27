Главный тренер «Ахмата» Ташуев: считаю, что занимаем место, которое заслуживаем

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России, а также о предстоящей встрече 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Матч состоится завтра, 28 мая. Начало игры — в 19:00 мск.

«Считаю, что занимаем место, которое заслуживаем. Если нам повезет и соперники ошибутся… Увидим! Об этом не только мы думаем. В «куче» наверху таблицы всё решится.

Самая сильная сторона «Ростова»? Карпин давно работает, команда очень амбициозная и мобильная. Видимо, на молодых ребят давило второе место в таблице, не все выдерживают такое напряжение», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 28 матчей.