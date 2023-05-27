Дмитрий Кузнецов: матч «Краснодара» и ЦСКА — подготовка к Суперфиналу Кубка России

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 27 мая. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Фаворита в этом матче нет. Сейчас всё брошено на достижения результата у обеих команд. «Краснодар» хорошо выглядит, ЦСКА очень хорошо выглядит последние месяцы. ЦСКА играет в более весомую игру, чем «Краснодар». У армейцев на кону стоит второе место. Но «Краснодар» перед своим болельщиками не будет играть просто так — естественно они захотят выиграть.
Игра будет очень интересной. Подоплёка — подготовка к Суперфиналу Кубка России через несколько недель. Посмотрим, как сыграют две игры за короткий промежуток времени», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 мая 2023
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