Отец Кузяева: никакой ясности по будущему Далера нет, будем думать, когда закончится сезон

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, высказался по поводу будущего футболиста, отметив, что решение будет принято по окончании текущего сезона.

«Пока никакой ясности по будущему Далера нет. Ничего не могу сказать по этому поводу.

Интерес со стороны турецкого «Фатих Карагюмрюк» и венгерского «Ференцвароша»? Не знаю даже, кто это выдумывает. Без понятия вообще. Мы пока сосредоточены на играх за «Зенит». Сезон закончится, потом будем думать, разговаривать», — приводит слова Адьяма Кузяева «Матч ТВ».

Действующий контракт Далера Кузяева с клубом из Санкт-Петербурга истекает в июне 2023 года. В текущем сезоне РПЛ 30-летний Кузяев провёл 24 матча в составе «Зенита», забил пять мячей и отдал четыре голевых передачи.