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Нападающему «Торпедо» Игорю Лебеденко исполнилось 40 лет

Нападающему «Торпедо» Игорю Лебеденко исполнилось 40 лет
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Сегодня, 27 мая, нападающему московского «Торпедо» Игорю Лебеденко исполнилось 40 лет.

«Игорь Лебеденко празднует 40-летие! Вот это да! Крепкого здоровья и нескончаемой жизненной энергии! Поборемся ещё, Игорь?» — написано в поздравлении футболиста в социальной сети автозаводского клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лебеденко провёл 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на счету нападающего четыре игры в Фонбет Кубка России и один гол.

В матче 29-го тура чемпионата России «Торпедо» встретится с «Оренбургом». Сегодняшняя встреча на стадионе «Лужники» в Москве начнётся в 16:30 по московскому времени. «Оренбург» (40) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Торпедо» (13) — 16-е.

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