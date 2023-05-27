Куртуа: надеюсь, Лукаку выиграет Лигу чемпионов. Де Брёйне? Ромелу я знаю немного дольше

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа выразил надежду, что миланский «Интер», в составе которого выступает его партнёр по национальной команде нападающий Ромелу Лукаку, одержит победу в финале Лиги чемпионов в этом сезоне, несмотря на то, что нерадзурри в решающем матче будет «Манчестер Сити», имеющий в своём составе другого бельгийца, Кевина Де Брёйне.
«Я надеюсь, что Ромелу выиграет. Он сыграет против Кевина, но я знаю Ромелу немного дольше. Я очень сильно уважаю его», — приводит слова Куртуа FC Inter News с ссылкой на Prime Video.
Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» Де Брёйне обыграл «Реал» Куртуа. Финальная игра главного континентального турнира пройдёт в Стамбуле 10 июня.
11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть
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