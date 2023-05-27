Масалитин: после поражения от «Спартака» ЦСКА нужно доказать, что это было недоразумением

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался перед матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы на выезде сыграют с «Краснодаром».
«Краснодар» после смены тренера потихоньку приходит в себя и нащупывает свою игру — приходит результат. Но ЦСКА очень хорошо провёл весеннюю часть и многое поменял в своей игре, найдя её. У ЦСКА есть результат и стабильность. Если бы не судейские решения, то и со «Спартаком» матч закончился бы положительно.
«Краснодару» уже ничего не нужно, кроме того, что они играют дома, а у ЦСКА идёт борьба за второе место. «Краснодару» сейчас главное — поймать свою игру, наиграть состав, понять слабые места и сделать правильную селекцию. ЦСКА необходимо брать очки и выиграть Кубок России.
Чем хороши подобные матчи — нужно выходить и выигрывать здесь и сейчас. Это необходимый опыт, который пригодится потом в борьбе за чемпионство. Нужно реабилитироваться после поражения от «Спартака» и доказать, что это было недоразумением. Понятно, что в таком матче никто не будет отсиживаться, ставить автобус и играть от обороны. Выигрывать нужно обеим командам. У каждого есть свои проблемы, и в этой игре команды будут их решать», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдёт сегодня, 27 мая, в Краснодаре. Начало — 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 27 мая 2023
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