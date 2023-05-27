Якубко: проблемы Кокорина лежат не в футбольной плоскости, он неплохой игрок

Бывший футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о будущем российского нападающего Александра Кокорина. Минувший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе», а правами на игрока владеет «Фиорентина».

«Помню Кокорина молодым футболистом, тогда он был очень хорош. На самом деле он и сейчас неплохой игрок, но его проблемы лежат в другой плоскости, не футбольной. Если бы у него был интерес, он бы смог добиться большего. Если же у него всё получается в «Арисе» и его это устраивает, почему бы не остаться? Александр — уже довольно обеспеченный человек. Ему 32 года, у него было столько шансов показать себя», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, «Арис» стал чемпионом Кипра, а 32-летний Александр Кокорин был признан лучшим игроком турнира.