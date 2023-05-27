Доннарумма — о «ПСЖ»: надеюсь остаться здесь надолго
Поделиться
Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признался, что ему очень нравится играть в Париже, и он хотел бы остаться в клубе надолго.
«Мне очень нравится в Париже. Я очень горд представлять этот клуб и этот город. Надеюсь остаться здесь надолго и написать страницу в истории клуба», — приводит слова Доннаруммы Onze Mondial.
24-летний Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из итальянского «Милана», воспитанником которого является, на правах свободного агента. Контракт итальянца с парижским клубом рассчитан до июня 2026 года.
В 46 сыгранных матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне Доннарумма пропустил 48 годов и 14 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге:
Комментарии
- 27 мая 2023
-
13:48
-
13:42
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:47
-
12:38
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:19
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:36
-
11:32
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:29
Партнерский контент