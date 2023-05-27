Доннарумма — о «ПСЖ»: надеюсь остаться здесь надолго

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признался, что ему очень нравится играть в Париже, и он хотел бы остаться в клубе надолго.

«Мне очень нравится в Париже. Я очень горд представлять этот клуб и этот город. Надеюсь остаться здесь надолго и написать страницу в истории клуба», — приводит слова Доннаруммы Onze Mondial.

24-летний Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из итальянского «Милана», воспитанником которого является, на правах свободного агента. Контракт итальянца с парижским клубом рассчитан до июня 2026 года.

В 46 сыгранных матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне Доннарумма пропустил 48 годов и 14 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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