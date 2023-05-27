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Форвард «Ахмата» Ильин: чемпионат России не становится слабее, мне играть комфортно

Форвард «Ахмата» Ильин: чемпионат России не становится слабее, мне играть комфортно
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Нападающий грозненского «Ахмата» Владимир Ильин заявил, что не считает, что чемпионат России становится слабее в последние годы. Форвард отметил, что ему комфортно играть в РПЛ.

«Чувствую себя матёрым футболистом, с опытом становится легче. Не считаю, что чемпионат становится слабее. Не думаю о том, как он меняется от сезона к сезону, мне играть комфортно.

После возвращения в «Ахмат» из «Краснодара» в команде были шутки — мол, съездил в командировку. Возвращение в Грозный было лёгким, пришёл практически домой», — приводит слова Ильина «Матч ТВ».

31-летний Ильин сыграл за «Ахмат» 33 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Прошлый сезон форвард провёл в аренде в «Краснодаре».

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