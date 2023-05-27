Защитник «Сочи» Миладинович: приезд «Зенита» — это праздник футбола

Защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 27 мая. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Мне кажется, что это праздник футбола. Приезжает чемпион страны. В таких играх надо получать удовольствие, выйти на поле максимально сконцентрированными. В День города нужно порадовать всех жителей Сочи и забрать очки.
Запредельная ли мотивация на этот матч? Мотивация должна быть у каждого профессионального спортсмена, поэтому мы играем в футбол и любим эту игру. Мне кажется, что нас особо не должны мотивировать. Мы должны понимать, что каждая игра — это праздник. Каждая игра — это возможность показать что-то новое, так что мотивация должна быть у нас в крови. В любом матче, в котором ты играешь, стараешься победить. Неважно — это футбол во дворе, баскетбол или теннисбол. Мотивация должна присутствовать всегда», — приводит слова Миладиновича официальный сайт «Сочи».
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