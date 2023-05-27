«Боруссия» Д — «Майнц»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

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Сегодня, 27 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Майнц». Команды сыграют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Фрицем (Германия). Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Германии между этими командами «Боруссия» одержала гостевую победу со счётом 2:1.

Напомним, что «Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу, во всех остальных случаях судьба золотых медалей будет зависеть от параллельного матча, в котором «Бавария» на выезде сыграет с «Кёльном».

За тур до конца сезона «Боруссия» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков по итогам 33 встреч. «Майнц» находится на девятом месте с 45 очками.