В «Челси» заявили, что не интересуются Арсеном Захаряном

Пресс-атташе лондонского «Челси» Тоби Крейг прокомментировал слухи о сохраняющемся интересе клуба к приобретению полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, назвав их неправдой.
«Это неправда», — приводит слова Крейга Sport24.
Ранее английский журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» всё ещё интересуется Захаряном, однако испытывает проблемы при оформлении трансфера полузащитника «Динамо» из-за санкций, наложенных Великобританией на Россию. Слухи о возможном переходе футболиста в лондонский клуб ходили ещё в прошлом году.
20-летний Захарян отметился пятью забитыми мячами и восемью результативными передачами в 35 матчах, сыгранных за «Динамо» в текущем сезоне. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до лета 2024 года.
- 27 мая 2023
-
13:50
-
13:48
-
13:42
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:47
-
12:38
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:19
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:36
-
11:32
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
10:43