«Кёльн» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 27 мая, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне, Германия, состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Кёльн» примет мюнхенскую «Баварию». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга в этом сезоне соперники не смогли выявить победителя. Встреча в Мюнхене в 17-м туре Бундеслиги закончилась вничью 1:1.

В матче 34-го тура может решиться судьба чемпионского титула Бундеслиги сезона 2022/2023. Если «Бавария» обыграет «Кёльн», а дортмундская «Боруссия» в параллельно проходящей встрече не сможет победить «Майнц», то мюнхенский клуб будет праздновать победу в чемпионате Германии. Любой другой вариант принесёт титул «Боруссии».