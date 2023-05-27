«Кёльн» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 27 мая, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне, Германия, состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Кёльн» примет мюнхенскую «Баварию». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга в этом сезоне соперники не смогли выявить победителя. Встреча в Мюнхене в 17-м туре Бундеслиги закончилась вничью 1:1.
В матче 34-го тура может решиться судьба чемпионского титула Бундеслиги сезона 2022/2023. Если «Бавария» обыграет «Кёльн», а дортмундская «Боруссия» в параллельно проходящей встрече не сможет победить «Майнц», то мюнхенский клуб будет праздновать победу в чемпионате Германии. Любой другой вариант принесёт титул «Боруссии».
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