Силкин: Кокорину не нужно возвращаться в РПЛ — может, он и «Фиорентине» понадобится

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем Александра Кокорина. Футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».
«Кокорин — молодец, он здорово проявил себя на Кипре. Думаю, ему не нужно возвращаться в РПЛ. Посмотрим, может, он и «Фиорентине» понадобится. Будет здорово, если Кокорин вернется в Италию и там покажет свой уровень.
Нужно признать, что ему давали мало шансов проявить себя. Хочется верить, что Саше дадут новый шанс и изменят мнение по поводу него», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 чемпионата Кипра Кокорин провёл 28 матчей, в которых отметился 13 голами. Ранее он получил премию Ассоциации футболистов Кипра, став лучшим игроком сезона. «Арис» стал чемпионом страны.
- 27 мая 2023
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