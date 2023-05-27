Непомнящий: в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями относительно перспектив московского «Локомотива» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Безусловно, продление контракта Дзюбы напрашивалось, это логичное решение руководства «Локомотива». Артём хорошо показал себя во второй части чемпионата, много забил, был полезен. С таким укомплектованным составом и талантливыми игроками команда сможет добиться хороших результатов. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Команда Михаила Галактионова набрала 39 очков по итогам 28 матчей. Завтра, 28 мая, «Локомотив» встретится с «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск.