Непомнящий: в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями относительно перспектив московского «Локомотива» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Безусловно, продление контракта Дзюбы напрашивалось, это логичное решение руководства «Локомотива». Артём хорошо показал себя во второй части чемпионата, много забил, был полезен. С таким укомплектованным составом и талантливыми игроками команда сможет добиться хороших результатов. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Команда Михаила Галактионова набрала 39 очков по итогам 28 матчей. Завтра, 28 мая, «Локомотив» встретится с «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск.
- 27 мая 2023
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