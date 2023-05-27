Гладилин: «Спартак» — фаворит в игре с «НН». После победы в дерби поднялся моральный дух

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле сыграют с «Пари Нижний Новгород».
«Спартак» — фаворит в матче с «Пари НН». После победы в дерби над ЦСКА эмоциональный и моральный дух поднялся — теперь у команды Абаскаля появились шансы завоевать серебряные медали. У «Пари НН» остаются шансы на то, чтобы не сыграть в стыковых матчах, поэтому команда Юрана постарается добиться результата, приложив максимум усилий. Матч будет напряжённым, но «Спартак» должен победить, учитывая его мотивацию и преимущество», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч «Спартак» — «Пари НН» пройдёт в воскресенье, 28 мая, в Москве. Начало — в 14:00 мск.
- 27 мая 2023
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