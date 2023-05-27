Источник: Абаскаль согласился с необходимостью приобретения «Спартаком» нового защитника
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Московский «Спартак» согласовал с главным тренером команды Гильермо Абаскалем необходимость приобретения нового центрального защитника в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, поиском нового футболиста занимает агент Абаскаля Тим Мешедер. Также испанский специалист попросил руководства «Спартака» приобрести опорного полузащитника, центрального атакующего хавбека и быстрого нападающего.
В зимнее трансферное окно «Спартак» уже приобрёл одного центрального защитника-легионера. Им стал парагваец Алексис Дуарте, купленный российским клубом за € 4 млн. Его трансфер также проводил агент Абаскаля. Дуарте сыграл за «Спартак» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.
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