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Орещук: Газизов — топ-специалист. Руководство «Спартака» не хотело предложенных им игроков

Орещук: Газизов — топ-специалист. Руководство «Спартака» не хотело предложенных им игроков
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что считает генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова топовым специалистом. Функционер объяснил неудачу коллеги в московском «Спартаке» нежеланием руководства красно-белых приобретать тех футболистов, которых он предлагал.

«Для меня Газизов — топ-специалист. Я говорю о спортивной составляющей, в деньги не лезу. Его же начали обвинять в том, что он не привёз защитника. А были защитники, которых он хотел, а руководство не хотело. Со временем эти ребята заиграли в английской Премьер-лиге, в Италии, в Испании. Но не всегда решает спортивная составляющая, есть много причин, почему футболист может не оказаться в команде», — приводит слова Орещука Metaratings.

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