Баранник — о продлении контракта Дзюбы: и для него, и для «Локомотива» это облегчение

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о продлении контракта нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Раз Дзюба подписал контракт, значит, он доволен. Он же долго не подписывал. Сейчас, значит, его всё устроило. Тем более что есть опция продления. Наверняка ещё какие-то договоренности. Мы всех деталей не должны знать. Я думаю, и для «Локомотива», и для Артёма это облегчение: можно уверенно смотреть в будущее.

Сможет ли «Локо» бороться за титул в следующем сезоне РПЛ? Это возможно при двух условиях. Первое – из «Зенита» уйдут все бразильцы. Второе — «Локомотив» найдёт пару-тройку игроков, которые усилят команду. В каждую линию желательно», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.