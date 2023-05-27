«Карасёв отсудил великолепно!» Мор — о матче «Спартака» и ЦСКА

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые одержали победу со счётом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Карасёв отсудил великолепно! Роше не надо было ничего говорить, судьи и так бы посмотрели повтор», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Счёт в матче на 36-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Хесус Медина. На 44-й минуте нападающий хозяев Квинси Промес забил ответный мяч. На 66-й минуте Карасёв показал прямые красные карточки нападающему «Спартака» Александру Соболеву и защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Победу красно-белым принёс Промес, который реализовал пенальти на 90-й минуте.