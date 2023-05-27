«Карасёв отсудил великолепно!» Мор — о матче «Спартака» и ЦСКА
Поделиться
Бывший футболист Эдуард Мор высказался о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые одержали победу со счётом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).
«Карасёв отсудил великолепно! Роше не надо было ничего говорить, судьи и так бы посмотрели повтор», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
Счёт в матче на 36-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Хесус Медина. На 44-й минуте нападающий хозяев Квинси Промес забил ответный мяч. На 66-й минуте Карасёв показал прямые красные карточки нападающему «Спартака» Александру Соболеву и защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Победу красно-белым принёс Промес, который реализовал пенальти на 90-й минуте.
Комментарии
- 27 мая 2023
-
15:21
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:47
-
14:42
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
13:50
-
13:48
-
13:42
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:47
-
12:38
-
12:32
-
12:31
-
12:30
Партнерский контент