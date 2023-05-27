Лидер Бундеслиги после 33 туров не терял титул 22 года. Тогда его отобрала «Бавария»

В 22 последних сезонах немецкой Бундеслиги лидер турнирной таблицы после 33 сыгранных туров по итогу становился чемпионом Германии. Последний раз выиграть титул при таком лидерстве не удалось леверкузенскому «Байеру» в сезоне 1999/2000. Тогда чемпионство отобрала мюнхенская «Бавария». Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Отметим, что в нынешнем сезоне Бундеслиги после 33 сыгранных туров в турнирной таблице лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая 70 очков. Дортмундцы ещё могут упустить чемпионство, если не обыграют на домашнем поле «Майнц» в 34-м туре, а «Бавария», отстающая от «шмелей» на два очка перед последним матчем сезона, победит на выезде «Кёльн». В случае победы мюнхенцев и ничьей в Дортмунде чемпионом также станет «Бавария» за счёт лучшей разницы мячей.
- 27 мая 2023
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