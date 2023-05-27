Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лидер Бундеслиги после 33 туров не терял титул 22 года. Тогда его отобрала «Бавария»

Лидер Бундеслиги после 33 туров не терял титул 22 года. Тогда его отобрала «Бавария»
Аудио-версия:
Комментарии

В 22 последних сезонах немецкой Бундеслиги лидер турнирной таблицы после 33 сыгранных туров по итогу становился чемпионом Германии. Последний раз выиграть титул при таком лидерстве не удалось леверкузенскому «Байеру» в сезоне 1999/2000. Тогда чемпионство отобрала мюнхенская «Бавария». Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Отметим, что в нынешнем сезоне Бундеслиги после 33 сыгранных туров в турнирной таблице лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая 70 очков. Дортмундцы ещё могут упустить чемпионство, если не обыграют на домашнем поле «Майнц» в 34-м туре, а «Бавария», отстающая от «шмелей» на два очка перед последним матчем сезона, победит на выезде «Кёльн». В случае победы мюнхенцев и ничьей в Дортмунде чемпионом также станет «Бавария» за счёт лучшей разницы мячей.

Материалы по теме
Конец эры «Баварии»? Кульминация сезона в Бундеслиге! LIVE
Live
Конец эры «Баварии»? Кульминация сезона в Бундеслиге! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023