Лидер Бундеслиги после 33 туров не терял титул 22 года. Тогда его отобрала «Бавария»

В 22 последних сезонах немецкой Бундеслиги лидер турнирной таблицы после 33 сыгранных туров по итогу становился чемпионом Германии. Последний раз выиграть титул при таком лидерстве не удалось леверкузенскому «Байеру» в сезоне 1999/2000. Тогда чемпионство отобрала мюнхенская «Бавария». Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Отметим, что в нынешнем сезоне Бундеслиги после 33 сыгранных туров в турнирной таблице лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая 70 очков. Дортмундцы ещё могут упустить чемпионство, если не обыграют на домашнем поле «Майнц» в 34-м туре, а «Бавария», отстающая от «шмелей» на два очка перед последним матчем сезона, победит на выезде «Кёльн». В случае победы мюнхенцев и ничьей в Дортмунде чемпионом также станет «Бавария» за счёт лучшей разницы мячей.