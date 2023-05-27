Бывший футболист Константин Лепёхин предположил, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов.

«До какой стадии смог бы дойти «Зенит»? Трудно судить, но удачно выступить точно смогли бы. Если брать пять чемпионств подряд, то нынешнее было довольно уверенным. Лидеры команды проявляли себя очень хорошо.

Удачно — выход из группы? Да, я думаю, что из группы выйти шансы были бы очень большие. Но эти разговоры лишь предположения. Жаль, что мы не играем в Европе, потому что хотелось бы понаблюдать за нынешним «Зенитом» в Лиге чемпионов», — сказал Лепехин «РБ Спорт».

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. «Зенит» досрочно занял первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, став чемпионом России пятый раз подряд.