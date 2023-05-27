Бородюк назвал три фактора возможного перехода Малкома в европейский клуб

Известный российский тренер Александр Бородюк рассказал, от чего будет зависеть возможный переход нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома в европейский клуб, отметив факторы позиции руководства команды, желания бразильца и размера предложения.

«Наверное, на переход Малкома в Европу повлияют три фактора. Определяющим, конечно, станет позиция клуба, как они будут реагировать. Зависит ещё от желания игрока и того, какое будет предложение. Это работа руководства клуба с тренерским штабом.

По игровым качествам Малком готов к Европе, но смотря в какой клуб пойдёт. Если он пойдёт в топ-5 клубы, то должен понимать, что будет сумасшедшая конкуренция. Если пойдёт в хороший клуб, где получит игровую практику, то уже будет зависеть от него и от тренерского штаба «Зенита», как они решат этот вопрос», — приводит слова Бородюка Metaratings.