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Бородюк назвал три фактора возможного перехода Малкома в европейский клуб

Бородюк назвал три фактора возможного перехода Малкома в европейский клуб
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Известный российский тренер Александр Бородюк рассказал, от чего будет зависеть возможный переход нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома в европейский клуб, отметив факторы позиции руководства команды, желания бразильца и размера предложения.

«Наверное, на переход Малкома в Европу повлияют три фактора. Определяющим, конечно, станет позиция клуба, как они будут реагировать. Зависит ещё от желания игрока и того, какое будет предложение. Это работа руководства клуба с тренерским штабом.

По игровым качествам Малком готов к Европе, но смотря в какой клуб пойдёт. Если он пойдёт в топ-5 клубы, то должен понимать, что будет сумасшедшая конкуренция. Если пойдёт в хороший клуб, где получит игровую практику, то уже будет зависеть от него и от тренерского штаба «Зенита», как они решат этот вопрос», — приводит слова Бородюка Metaratings.

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