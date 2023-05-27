«Краснодар» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 27 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет московский ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Москве и завершился победой армейцев со счётом 4:1.

ЦСКА занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 28 матчах. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 46 очков по итогам 28 встреч. Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.