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«Краснодар» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

«Краснодар» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
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Сегодня, 27 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет московский ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Москве и завершился победой армейцев со счётом 4:1.

ЦСКА занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 28 матчах. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 46 очков по итогам 28 встреч. Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

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