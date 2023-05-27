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Андрей Николаев: «Сочи» и «Зенит» — клубы с разных планет

Андрей Николаев: «Сочи» и «Зенит» — клубы с разных планет
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Бывший футболист Андрей Николаев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 27 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сочи» болтается непонятно где и как… А «Зенит» на волшебном «пинке», если не сказать грубее, от Сергея Семака после матча с «Оренбургом» должен встряхнуться, показать хоть что-то и выиграть обязательно.

Сочинцы, конечно, окажут сопротивление, но на данный момент это просто клубы с разных планет, и вариантов у сочинцев в этом матче особо нет», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

«Зенит» уже обеспечил себе чемпионский титул РПЛ. Команда набрала 66 очков после 28 матчей. «Сочи» (37) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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