«Торпедо» продлило контракт с 40-летним форвардом Лебеденко
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Московское «Торпедо» в своём официальном телеграм-канале сообщило о продлении контракта с нападающим команды Игорем Лебеденко.
Новое соглашение 40-летнего нападающего с автозаводцами рассчитано до конца следующего сезона, который «Торпедо» проведёт в Первой лиге.
Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Нападающий вернулся в родной клуб в 2019 году. В текущем сезоне Лебеденко сыграл за автозаводцев 27 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение форварда с «Торпедо» было рассчитано до июня 2023 года.
После 28 сыгранных матчей в текущем сезоне «Торпедо» лишилось шансов на сохранение места в РПЛ, набрав лишь 13 очков.
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