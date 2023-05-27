«Торпедо» продлило контракт с 40-летним форвардом Лебеденко

Московское «Торпедо» в своём официальном телеграм-канале сообщило о продлении контракта с нападающим команды Игорем Лебеденко.

Новое соглашение 40-летнего нападающего с автозаводцами рассчитано до конца следующего сезона, который «Торпедо» проведёт в Первой лиге.

Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Нападающий вернулся в родной клуб в 2019 году. В текущем сезоне Лебеденко сыграл за автозаводцев 27 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение форварда с «Торпедо» было рассчитано до июня 2023 года.

После 28 сыгранных матчей в текущем сезоне «Торпедо» лишилось шансов на сохранение места в РПЛ, набрав лишь 13 очков.