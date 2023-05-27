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«Кёльн» — «Бавария»: Коман открыл счёт дальним ударом

«Кёльн» — «Бавария»: Коман открыл счёт дальним ударом
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман открыл счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне матче 34-го тура немецкой «Бундеслиги» с «Кёльном» (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
1-й тайм
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Коман – 8'

Французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман получил передачу на восьмой минуте на левом фланге и нанёс удар с границы штрафной площади хозяев. Мяч влетел в ворота, что позволило мюнхенцам выйти вперёд.

В 34-м туре решается судьба чемпионского титула Бундеслиги сезона-2022/2023. Если «Бавария» обыграет «Кёльн», а дортмундская «Боруссия» в параллельно проходящей встрече не сможет победить «Майнц», то мюнхенский клуб будет праздновать победу в чемпионате Германии. Любой другой вариант принесёт титул «Боруссии».

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