Хавбек «Урала» Егорычев прокомментировал хет-трик из голевых передач в матче с «Химками»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал свой хет-трик из голевых передач в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0).

«Ассистентского хет-трика в РПЛ у меня ещё не было. Приятно! Меня сегодня поставили в центр, я был ближе к атаке. Это помогло сегодня, а Юшин и Мишкич здорово сыграли, забили. Так сложилось, что мне с детства нравилось отдавать голевые», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Урал» разгромил «Химки» в матче 29-го тура РПЛ (3:0) благодаря голам Александра Юшина (дубль) и Даниэля Мишкича. Егорычев на свой счёт записал три результативные передачи. «Урал» прямо сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками после 29 игр.