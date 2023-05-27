Хавбек «Урала» Егорычев прокомментировал хет-трик из голевых передач в матче с «Химками»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал свой хет-трик из голевых передач в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0).
«Ассистентского хет-трика в РПЛ у меня ещё не было. Приятно! Меня сегодня поставили в центр, я был ближе к атаке. Это помогло сегодня, а Юшин и Мишкич здорово сыграли, забили. Так сложилось, что мне с детства нравилось отдавать голевые», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Урал» разгромил «Химки» в матче 29-го тура РПЛ (3:0) благодаря голам Александра Юшина (дубль) и Даниэля Мишкича. Егорычев на свой счёт записал три результативные передачи. «Урал» прямо сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками после 29 игр.
- 27 мая 2023
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