«Сочи» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 27 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Зенит». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами завершился разгромной домашней победой «Зенита» со счётом 7:0. Дублем отмечались Иван Сергеев и Малком, ещё по одному мячу забивали Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.
«Зенит» занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков по итогам 28 туров. Команда досрочно стала чемпионом.
«Сочи» располагается на десятом месте. Команда заработала 37 очков в 28 встречах.
- 27 мая 2023
-
18:22
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:01
-
17:59
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:22
-
17:20
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:39
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:40
-
15:31