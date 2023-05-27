«Сочи» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

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Сегодня, 27 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Зенит». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами завершился разгромной домашней победой «Зенита» со счётом 7:0. Дублем отмечались Иван Сергеев и Малком, ещё по одному мячу забивали Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

«Зенит» занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков по итогам 28 туров. Команда досрочно стала чемпионом.

«Сочи» располагается на десятом месте. Команда заработала 37 очков в 28 встречах.