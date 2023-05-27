Аллегри: буду добиваться, чтобы «Ювентус» боролся за чемпионство в следующем сезоне
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне и поделился ожиданиями от следующего.
«Неделя получилась трудной, если учесть результаты матчей с «Севильей» и «Эмполи». Мы должны восстановиться перед двумя оставшимися матчами, шанс пробиться в еврокубки ещё есть. Выйти в Европу с 10 штрафными очками было бы невероятно, результат зависит от игры с «Миланом».
Будущее в клубе? У меня есть ещё два года по контракту. Я буду до последнего добиваться того, чтобы «Ювентус» вернулся и поборолся за чемпионство в следующем году», — приводит слова Аллегри Goal.
После снятия 10 баллов за финансовые нарушения «Ювентус» опустился на седьмое место в чемпионате Италии.
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