Россия U17 стартовала с победы на Кубке БРИКС
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Завершился матч 1-го тура Кубка БРИКС, в котором встречались «Фламенго Гуарульюш» и сборная России среди игроков 2006 года рождения и младше. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:0.
В составе российской команды отличились Станислав Топинка, открывший счёт на 12-й минуте, и Виктор Окишор, удвоивший преимущество россиян на 72-й минуте.
Кубок БРИКС проходит в Бразилии с 26 мая по 2 июня. В других матчах группового этапа Россия сыграет с «Насьоналом» и «Коринтиансом». Также в турнире примет участие юношеская команда санкт-петербургского «Зенита». В группу с сине-бело-голубыми попали «Палмейрас», «Сантос» и «Атлетико Жувентус». По итогам группового этапа в полуфинал выйдут по две команды из каждого квартета.
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