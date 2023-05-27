Полузащитник «Урала» Егорычев: можно лекцию прочитать, чему я научился у Гончаренко

Российский полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о совместной работе с главным тренером екатеринбургской команды Виктором Гончаренко.
«Не стану называть Гончаренко лучшим тренером в карьере по той причине, что ко всем тренерам отношусь одинаково. Я у всех чему-то научился, любой из них говорил мне важные слова, которые влияли на мою карьеру, начиная с моего первого тренера.
У Гончаренко огромное количество нюансов, можно лекцию прочитать, чему я у него научился. Я вообще стараюсь больше брать от других людей», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Виктор Гончаренко повторно в своей карьере возглавил «Урал» в августе прошлого года. Под его руководством клуб из Екатеринбурга в этом сезоне идёт на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка после 29 матчей.
- 27 мая 2023
-
18:22
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:01
-
17:59
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:22
-
17:20
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:39
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:40
-
15:31