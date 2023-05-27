Полузащитник «Урала» Егорычев: можно лекцию прочитать, чему я научился у Гончаренко

Российский полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о совместной работе с главным тренером екатеринбургской команды Виктором Гончаренко.

«Не стану называть Гончаренко лучшим тренером в карьере по той причине, что ко всем тренерам отношусь одинаково. Я у всех чему-то научился, любой из них говорил мне важные слова, которые влияли на мою карьеру, начиная с моего первого тренера.

У Гончаренко огромное количество нюансов, можно лекцию прочитать, чему я у него научился. Я вообще стараюсь больше брать от других людей», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Виктор Гончаренко повторно в своей карьере возглавил «Урал» в августе прошлого года. Под его руководством клуб из Екатеринбурга в этом сезоне идёт на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка после 29 матчей.