«Севилья» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 27 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» примет мадридский «Реал» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Окко.
Испания - Примера. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч команд в первом круге завершился победой мадридского «Реала» со счётом 3:1. Голами в составе «сливочных» отметились Лука Модрич, Лукас Васкес и Федерико Вальверде. За «Севилью» отличился Эрик Ламела.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 36 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 74 очка. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.
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