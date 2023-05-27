«Боруссия» — «Майнц»: хозяева отыграли один мяч

В эти минуты проходит матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и «Майнц». Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Майнца».
На 15-й минуте встречи защитник «Майнца» Андреас Ханче-Ольсен вывел свою команду вперёд. Вскоре Карим Онисиво удвоил преимущество гостей. На 69-й минуте Рафаэл Геррейру отыграл один мяч.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата Германии между этими командами «Боруссия» одержала победу в гостях со счётом 2:1.
Напомним, «Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу. При любом ином раскладе судьба золотых медалей будет зависеть от параллельного матча, в котором «Бавария» на выезде играет с «Кёльном».
За тур до конца сезона «Боруссия» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков по итогам 33 встреч. «Майнц» находится на девятом месте с 45 очками.
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