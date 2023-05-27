«Манчестер Юнайтед» заплатит «Спортингу» € 10 млн в качестве бонусов за Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Спортингу» € 10 млн из общей суммы предусмотренного бонуса в размере € 25 млн по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает Record.

По информации источника, пункт о € 10 млн бонуса был актирован на основе выступлений португальца — он достиг определённой суммы голов и ассистов в футболке «МЮ».

Сообщается, что теперь общая сумма сделки составляет € 65 млн (€ 55 млн – сумма трансфера и € 10 млн – сумма бонуса. – Прим. «Чемпионата»). Оставшиеся € 15 млн бонусов будут выплачены в случае, если манкунианцы выиграют Лигу чемпионов или Фернандеш станет обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне на счету португальского хавбека 57 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее португалец прокомментировал попадание «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.