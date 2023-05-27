Колыванов: «Динамо» захочет показать хороший футбол в последнем домашнем матче сезона

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался насчёт предстоящего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Локомотивом».

«Ни «Динамо», ни «Локомотиву» уже ничего в чемпионате не нужно. Это московское дерби, поэтому в любом случае обе команды хотят выиграть. Матч должен получиться интересным. «Локомотив» вторую часть сезона проводит очень здорово, Дзюба захочет снова удивить, если будет играть.

А у «Динамо» убрали тренера — посмотрим, что будет. Нельзя сказать, что отставка Йокановича как-то повлияла на победу «Динамо» над «Торпедо» — всё-таки команда идёт на последнем месте, её обыграть обязательно. И я не думаю, что в игре с «Локомотивом» это будет играть какую-то роль.

Это московское дерби, настрой и так должен быть серьёзным. Убрали тренера или нет — никто не хочет завершать сезон на отрицательных эмоциях.

Осталось два тура, а игра с «Локо» станет последней домашней для «Динамо» в этом сезоне. Наверняка команда захочет показать хороший футбол с голами и красивыми атаками», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.