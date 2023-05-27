«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

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Сегодня, 27 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет московский ЦСКА. Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Рамирес, Литвинов, Арутюнян, Ионов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Москве и завершился победой армейцев со счётом 4:1.

ЦСКА занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 28 матчах. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 46 очков по итогам 28 встреч. Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.