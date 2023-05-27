Томас Тухель выиграл первый трофей с «Баварией» и 11-й в карьере

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выиграл первый трофей с мюнхенским клубом, став чемпионом Германии по итогам сезона-2022/2023.

Сегодня, 27 мая, «Бавария» выиграла чемпионский титул, обыграв в матче 34-го тура Бундеслиги «Кёльн» (2:1). Таким образом, Томас Тухель выиграл свой первый трофей с мюнхенской командой, которую он возглавил в марте текущего года, сменив на посту главного тренера Юлиана Нагельсмана.

В первом матче под руководством Томаса Тухеля «Бавария» обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:2), в Лиге чемпионов мюнхенцы вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «Манчестер Сити». В Кубке Германии на той же стадии 1/4 финала «Баварию» выбил «Фрайбург».

Для Тухеля выигранный сегодня трофей стал 11-м в карьере. Ранее Томас выигрывал Кубок Германии с «Боруссией» Дортмунд, дважды становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок Франции, Кубок французской лиги и два раза Суперкубок Франции с «ПСЖ» и побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира с «Челси».