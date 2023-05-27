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«Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории

«Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории
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В субботу, 27 мая, берлинский «Унион» обыграл «Вердер» со счётом 1:0 в заключительном туре Бундеслиги. Таким образом, команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.

Берлинцы набрали 62 очка и завершили чемпионат Германии на четвёртом месте, обойдя «Фрайбург» на три очка. Команда получила право выступить в следующем розыгрыше самого престижного клубного европейского турнира.

Напомним, «Унион» играет в высшей немецкой лиге только на протяжении четырёх сезонов.

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