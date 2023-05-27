Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии» — Kicker

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич освобождены от должностей. Об этом сообщает Kicker.

Кана сменит 55-летний Ян-Кристиан Дризен, занимавший в «Баварии» должность финансового директора. Имя преемника Салихамиджича пока неизвестно.

По итогам нынешнего сезона «Бавария» выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кёльн» со счётом 2:1. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.

В Кубке Германии «Бавария» проиграла в четвертьфинале «Фрайбургу» (1:2), а в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов уступила «Манчестер Сити» (0:3, 1:1).